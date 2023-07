Die Stadtverwaltung Bautzen plant eine Bürgerbefragung zu den Plänen für eine Fußgängerbrücke über die Spree. Das wurde in der jüngsten Stadtratssitzung besprochen. Die Umfrage soll zum einen ins Internet gestellt werden, zum anderen soll es die Möglichkeit geben, am Tag des offenen Denkmals, dem 10. September, auf dem Papier abzustimmen.

Mit einer Brücke, die vom Protschenberg zur Ortenburg direkt in die Bautzner Altstadt führt, erhofft sich die Stadt vor allem einen touristischen Schub. Einige Gewerbetreibende sehen im direkten Zugang zum Pendlerparkplatz an der Schliebenstraße einen Vorteil für ihre Kunden. Diese müssten dann nicht den längeren Weg über die Friedensbrücke nehmen.

Nachdem in den vergangenen Jahren schon mehrere Ideen für die Gestaltung der Querung kursierten, hat die Stadt jetzt eine neue Entwurfsplanung der Stuttgarter Firma Schlaich Bergermann Partner präsentiert.

Eine Fußgängerbrücke, die über die Spree direkt auf die Ortenburg in der Altstadt von Bautzen führt, könnte mehr Touristen anlocken. Bildrechte: imago/imagebroker

Der Oberbürgermeister unterstrich aber in der Stadtratssitzung am Mittwoch, dass das Thema des Bürgerentscheids nicht gänzlich vom Tisch sei. Auch wolle man unabhängig vom Gelingen des Projektes Spreequerung die Erweiterung des Pendlerparkplatzes an der Schliebenstraße vornehmen.