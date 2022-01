Rund 700 Kirchen- und Konzertorgeln hat das Bautzener Traditionsunternehmen Hermann Eule Orgelbau in seiner 150-jährigen Geschichte schon gebaut. Die Auftragsbücher sind voll. Doch stellt der Fachkräftemangel die Instrumentenbauer vor große Herausforderungen. Die Abwanderung "hat uns in den letzten drei Jahren schmerzhaft getroffen", sagt Geschäftsführerin Anne-Christin Eule. "Junge Leute, die wir ausgebildet und die Erfahrung haben, orientieren sich beruflich um oder gründen eine Familie und verlassen die Region", beklagt die Ur-Ur-Enkelin des Firmengründers.

Pro Jahr werden in dem 1872 gegründeten Traditionsunternehmen 30 bis 40 Register gebaut. Die Instrumente aus Bautzen erklingen in China, in ganz Europa und natürlich auch in der Region. Aktuell restauriert das Unternehmen die Orgel aus dem Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine. Außerdem wird an einer neuen Orgel für das Magdalenen-College in Oxford gebaut.