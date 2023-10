Vertreter von Land, Landkreis und den umgebenden Gemeinden haben am Sonnabend feierlich die Ortsumgehung Leppersdorf eröffnet. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilte, ist damit der Anschluss an die neue Auffahrt zur Autobahn 4 inFahrtrichtung Görlitz erreicht. Während die Ortsumgehung ab sofort zur Verfügung steht, soll die Anbindung an die A4 erst ab Montag für den Verkehr freigegeben werden. Die Anschlussstelle Richtung Dresden war bereits im November 2022 eröffnet worden.