Das Osterhasenpostamt in der Oberlausitz rechnet auch in diesem Jahr mit einer Vielzahl von Briefen und Postkarten aus der ganzen Welt. Etwa 50 Briefe seien schon eingegangen, darunter aus Russland, Belarus, Kanada und Österreich, sagte eine Mitarbeiterin von Osterhase Olli, der die Fanpost beantwortet. Die Briefe und Karten werden beantwortet und mit einer kleinen Überraschung versehen. 2022 bekommen die kleinen Osterhasenfans ein Rezept für eine Osterleckerei sowie Samen, um sich Kresse selber ziehen zu können.

Im vergangenen Jahr mehreren mehrere tausend Schreiben eingegangen, informierte das Osterhasenpostamt. Der Ansturm hing offenkundig mit der Corona-Pandemie zusammen, hieß es. Das Bedürfnis der Kinder nach einem Kontakt zum Osterhasen sei groß gewesen. Auch in diesem Jahr hätten viele Mädchen und Jungen geschrieben, wie sehr sie sich auf den Frühling freuen und was sie alles für das Fest vorbereiten. Wunschlisten seien dagegen noch nicht eingetroffen.

Das Osterhasenpostamt organisiert das Kinder- und Jugenderholungszentrums "Querxenland" in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz. Seit 2008 erledigt es die Post des Osterhasen. Seither trafen Schreiben aus vielen Ländern ein, etwa aus Brasilien, Taiwan, Frankreich, Japan, Spanien, Norwegen und den USA. Die meisten Briefe werden aufgehoben. Lotti Langohr bringt sie nach Ostern zum Osterbücherbinden und stellt sie ins Archiv im Osterhasenbau. Wenn Olli Osterhase im Sommer oder Herbst Langeweile hat, erfreut er sich an den bunt gestalteten Bildern, Osterwünschen und Briefen der Kinder. Er hat aber ein Bitte an alle Schreibenden: "Bitte schreibt leserlich und den Absender vollständig auf den Brief."