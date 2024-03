Ein kräftiger Wind weht. Sonst ist es unglaublich still in dem verschlafenen Ort Förstgen in der Oberlausitz. Ab und an rauscht ein Auto an der Menschengruppe vorbei, die in Nähe der Dorfstraße auf einer ausgedehnten Wiese steht. Kinder und Erwachsene hören einer Frau zu, die weit auf die Wiese zeigt. "Wir schauen uns heute an, was unsere Moorschnucken für gute Arbeit hier leisten", erklärt Susann Müller von der Naturschutzstation Östliche Oberlausitz.

Bildrechte: MDR/Philipp Brendel