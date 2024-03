Sattlermeister Marek Buck beispielsweise hat im Vorfeld der Prozession in seiner Werkstatt an einer kleinen ovalen Kaurimuschel gearbeitet. Hunderte dieser Muscheln kommen an die Zaumzeuge der Osterpferde. Die Trensen am Kopf und die Vorderzeuge an der Brust der Tiere sind damit aufwendig verziert. Er ist einer der wenigen, die den traditionellen Muschelschmuck überhaupt noch machen. "Das liegt uns schon am Herzen. Es ist gelebte Brauchtumspflege", berichtete er im Gespräch mit MDR SACHSEN. Unterstützt wird er dabei von seiner Auszubildenden und einer weiteren Sattlerin.