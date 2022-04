Dass Julia Paulusch ihr Pferd ausleiht, ist nicht selbstverständlich. Dazu brauche es vor allem Vertrauen zum Reiter, sagt sie. In ihrem Fall ist das Vertrauen da, denn Rubinio geht an einen erfahrenen Reiter. Er wohnt im selben Ort wie Julia Paulusch, man kennt sich schon lange. "Es ist schön, wenn man jemanden findet, der Ahnung vom Reiten hat. Das ist mir persönlich ganz wichtig." Deshalb ist sie sicher, dass alles gut klappen wird.

So holen sich viele Osterreiter seit Jahren immer von denselben Pferdehöfen ihre Tiere. Der Reit- und Fahrverein Neschwitz beispielsweise gibt seit vier Jahren zwei Pferde an dieselben Reiter ab. So entstehe eine persönliche Bindung zu Reitern, das sei wichtig, meint auch Vereinschef Frank Lehder. "Vor vielen Jahren war es auch Tradition, dass sich die Ostereiter übers Jahr bei ihrem Osterpferd gemeldet haben. Manche haben sogar angeboten, bei Ernten zu helfen." Das gebe es heute kaum noch. Er könne verstehen, dass private Pferdebesitzer das Risiko nicht eingehen wollen, ihr Tier in fremde Hände zu geben.