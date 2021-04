Osterbrauch Sorbische Osterreiter sorgen für vollen Markptplatz in Wittichenau

In der katholischen Oberlausitz sind am Sonntag Hunderte sorbische Osterreiter ausgezogen. Diesmal gab es strenge Hygieneregeln. So seien Zuschauer diesmal ausdrücklich nicht erwünscht, hieß es vom Bautzener Landratsamt. Allerdings ließen es sich viele Menschen nicht nehmen, die Osterreiter zu bestaunen, auch nicht in Wittichenau.