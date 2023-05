Blitzer in der Nähe von Kamenz gesprengt

In Panschwitz-Kuckau im Landkreis Bautzen ist in der Nacht zu Pfingstmontag eine Radaranlage zerstört worden. Der Schaden gehe in die Tausende, teilte die Polizei Görlitz MDR SACHSEN mit. Bisher Unbekannte hätten das Blitzergerät am Morgen gegen 3 Uhr an der S100 gesprengt. Anwohner hatten die Polizei verständigt, nachdem sie zwei Explosionen hörten.



Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung habe man die Täter nicht stellen können. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Überreste der Messanlage habe man sichergestellt und weitere Spuren gesichert. Es ist bereits die zweite gesprengte Radarkontrolle in der Region. Der erste Fall ereignete sich vor etwa einem Monat.