Die beiden grünen Minister in der sächsischen Landesregierung, Katja Meier und Wolfram Günther, haben auf dem Parteitag der Grünen in Bautzen angekündigt, dass sie bei der Landtagswahl im kommenden Jahr wieder Spitzenkandidaten werden wollen. Beide erhielten stehenden Applaus nach ihrer Erklärung. Die Listenaufstellung und damit die offizielle Nominierung ist allerdings erst für Anfang kommenden Jahres geplant.

In ihren Reden betonten Meier und Günther die Erfolge, die sie in der Kenia-Koalition bisher erreicht hätten. Energieminister Günther sagte, erst mit den Grünen in der Regierung sei es gelungen, bei der Energiewende für einen kompletten Paradigmenwechsel zu sorgen. Durch die Grünen sei es regierungsamtliches Ziel geworden, dass Sachsen klimaneutral wird.