Mit einer Online-Petition sammeln Gegner des geplanten Bismarck-Denkmals auf dem Czorneboh bei Bautzen Unterschriften. Initiatoren sind drei Privatpersonen aus Bautzen und Umgebung. Nichts spreche gegen eine Aufarbeitung dieser historischen Episode und eine Beschäftigung mit der widersprüchlichen Person Bismarcks – in all ihren Facetten. Den Nachbau eines Heldenstandbildes aus der Kaiserzeit hielten die Unterzeichnenden jedoch für keinen angemessenen Umgang mit diesem historischen Erbe, heißt es in der Petition. Auch eine kritische Informationstafel würde die symbolische Wirkung eines fast drei Meter hohen preußischen Feldherrendenkmals nicht relativieren.