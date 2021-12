Nach diesen Versammlungen wurden Protestzettel und Plakate der Corona-Maßnahmen-Kritiker vor dem Rathaus in Ebersbach-Neugersdorf abgelegt. Darauf seien zum Beispiel durchgestrichene Impfspritzen abgebildet gewesen, berichtet Bürgermeisterin Verena Hergenröder. Auch Kerzen wurden dort abgestellt und zwar so, dass befürchtet werden musste, dass sie einen Brand verursachen könnten. Ein Feuerwehrmann, der am Abend vorbeikam, habe die Kerzen deshalb gelöscht und die Sache der Stadtverwaltung gemeldet, erinnert sich Hergenröder.

Ein Schild gegen die Vereinnahmung öffentlicher Plätze

Die Bürgermeisterin von Ebersbach-Neugersdorf will solche Protestzeichen nicht länger hinnehmen. Sie empfinde diese Form des Protests als "anmaßend". Sie betont: "Das ist unser Raum." Den will sie nicht zweckentfremdet sehen. Deshalb hat sie am Freitag ein Schild an der Rathaustür anbringen lassen. "Hier zünden wir die Kerzen an", steht in großen grünen Buchstaben darauf. Das Schild wirbt um Wertschätzung für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten und erinnert an die Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Hergenröder sagt, sie will die Leute damit wachrütteln und eine "unsägliche Entwicklung aufhalten". Es gehe ihr darum, die Menschen zu erreichen, die still die Corona-Schutzmaßnahmen mittragen. Sie müssten lauter werden und dürften den Protest der Corona-Maßnahmen-Kritiker nicht unwidersprochen lassen.

Verena Hergenröder hat ihren Aushang anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in der Region zugesandt. "Als Anregung" was sich gegen die Vereinnahmung von Straßen und öffentlichen Plätzen durch Corona-Leugner tun lässt, sagt Hergenröder. Erste Bürgermeister hätten ihr bereits angekündigt, ihrem Beispiel zu folgen. Am Rathaus in Ebersbach-Neugersdorf soll das Schild mindestens bis zum Jahreswechsel hängen, erklärt Bürgermeisterin Hergenröder.

Auch in Bautzen und Zittau formiert sich Widerspruch gegen den Corona-Protest. In beiden Städten haben sich in den vergangenen Tagen Bürgerbündnisse gebildet. Am Sonntag veröffentlichten sie auf Petitionsplattformen im Internet einen offenen Brief und eine "Bautzener Erklärung". Darin heißt es: "Wir wollen es nicht weiter hinnehmen, dass die Protestler die Krise durch Egoismus befeuern." Der einzige Weg schnell aus der Pandemie herauszukommen, sei ein solidarisches Miteinander. Zuvor hatte es auch schon in Freiberg einen solchen offenen Brief gegeben. Auch an diesem Montag fanden sich wieder hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen in der Bautzener Innenstadt ein. Bildrechte: MDR

Die Bautzenerin Katja Gerhardi gehört zu den Initiatorinnen. Bei der Vorstellung der Erklärung am Montagnachmittag vor Journalisten sagt sie, es mache sie fassungslos, dass bei den Montagsprotesten Regeln gebrochen würden, die dazu dienen sollen, die Pandemie schnell hinter uns zu bringen.

Es ist für uns nicht mehr hinnehmbar, dass Montag für Montag Begriffe wie Liebe, Wahrheit, Gemeinschaft und Friede in Anspruch genommen werden, um unter deren Deckmantel nichts Anderes zu tun als Hass und Hetze, Lügen, Beleidigungen und Unwahrheiten in Mikrofone und Megafone zu plärren. Katja Gerhardi – Mitinitiatorin des Bündnisses "Bautzen gemeinsam"

Bautzen sei kein Zentrum für Corona-Leugner und Rechtsextreme. Das wolle das Bündnis "Bautzen gemeinsam" deutlich machen. Dazu seien auch Aktionen in der Innenstadt in Vorbereitung. Der Bautzener Unternehmer Heinrich Schleppers kündigt an, man werde den Kornmarkt wiedergewinnen.

Die Bilder, die in den vergangenen Wochen montags von Bautzen in die Welt gingen, sollen nicht die Bilder sein, die ihre Stadt präsentieren, erklären die Initiatoren. "Es kann nicht sein, dass die normale Stadtbevölkerung montags ab 17 Uhr die Bürgersteige hochklappt, dass Menschen Umwege in Kauf nehmen um nach Hause zu kommen, weil sie sich nicht mehr trauen, durchs Stadtzentrum zu laufen", betont Katja Gerhardi. "So wollen wir in dieser Stadt nicht miteinander leben." Es seien Grenzen verletzt worden, Grenzen des Anstands und Respekts, so Gerhardi weiter.

Die Initiatoren des Bündnisses "Bautzen gemeinsam" hätten dabei nicht länger tatenlos zusehen können. Für Lutz Hillmann, den Intendanten des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters sei dieser Punkt erreicht gewesen, als vor seinem Theater gegen die 2G-Regel protestiert wurde. "Das geht einem schon nahe und man denkt darüber nach", sagt Hillmann. Er habe sich deshalb "vorbehaltlos" der Bautzener Erklärung angeschlossen. Neben ihm gehören 80 Bautzener Bürgerinnen und Bürger zu den Erstunterzeichnern - darunter Ärzte, Unternehmer, Pfarrer, Vereins- und Verbandsvorsitzende und die Bautzener Band Silbermond. Im Internet haben die Erklärung bis zum Montagabend rund 2.000 Menschen unterschrieben.