Protestaktion Pfarrer aus Hoyerswerda bringt mit Hungerstreik Bautzner Landrat zum Einlenken

Durch Michels Hungerstreik kam am Montag Bewegung in die ganze Sache. Landrat Harig schrieb an Michel, dessen Dienstaufsichtsbeschwerde sei zwar "eingegangen, jedoch nicht auffindbar". Dafür entschuldigte sich Harig und schreibt weiter: Für die Erstattung des Darlehens gäbe es zwar keinen Anspruch, dennoch wolle der Landrat die Kosten übernehmen. "Ein Gesprächsangebot des Landrates an Herrn Michel bleibt weiter bestehen", betont eine Landratsamts-Sprecherin MDR SACHSEN.

Harigs Gesprächsangebot will der Pfarrer, der seinen Hungerstreik am Dienstag beendet hat, weiterhin nicht annehmen. Der streitbare Pfarrer sagte MDR SACHSEN. "Hier geht es nicht um Kulanz. Das Ausländeramt im Landkreis Bautzen arbeitet repressiv." Gut laufe es nur in der Abteilung "Integration." In anderen Landkreisen klappte "vieles schneller und freundlicher als hier". Michel will auch einen weiteren Brief an Landrat Harig schreiben und auf die Internetseite seiner Ausländerinitiative stellen. Dort stehen auch Belege für Michels Einschreibebriefe an Harig. Michel: "Meine Erfahrung ist inzwischen, dass unangenehme Post im Landratsamt offensichtlich ‚entsorgt‘ wird."