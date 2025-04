Andere Dinge fallen Josie und ihren Mitschülerinnen noch schwerer. Jeder von ihnen betreue drei bis vier Patienten, von der Neuaufnahme bis zur Entlassung, erzählt sie. Es sei hier das erste Mal, dass sie sich komplett um alles kümmern müssten. "Deswegen finde ich das Projekt so wichtig, damit man die Verantwortung merkt und weiß, was alles dazugehört." Mit zunehmender Routine werde es aber einfacher, sagt die 20-Jährige.

Das bestätigt auch ihre Lehrerin von der Medizinischen Berufsfachschule Sandra Notzke. Sie ist auf der Station mit dabei und kann bei Fragen helfen, zum Beispiel bei Dingen oder Situationen, die sie noch nicht häufig gemacht haben. "Der Überblick über eine so große Patientengruppe fällt zum Beispiel noch schwer und das alles gut miteinander zu verknüpfen." Trotzdem klappe es nach einer Woche schon ganz gut, meint Sandra Notzke. Für das Examen seien diese drei Wochen auf jeden Fall die beste Vorbereitung.

Inzwischen hat sich die anfängliche Aufregung, die es am Anfang des Projektes bei allen gab, wieder gelegt, sagt Pflegeschülerin Leonie. Ihr mache vor allem die Arbeit im Team Spaß, erzählt sie. Was sie im Pflegeberuf erwartet, das habe sie nicht überrascht: "Meine Oma hat hier im Klinikum gearbeitet, meine Mutter und meine Schwester arbeiten auch hier." Sie finde den Beruf immer noch toll, es gebe immer neue Herausforderungen, das mache ihn so spannend.