Institut in Königsbrück zu DDR-Zeiten gegründet

Durchgeführt werden die Tests im Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe in der Königsbrücker Heide, einem der modernsten Ausbildungs- und Trainingszentren für Luftwaffenpiloten weltweit. Das Institut wurde 1961 unter dem Kommando der NVA in der DDR gegründet.

"Siegmund Jähn, der erste Deutsche im All, hat alle seine medizinischen Test hier absolviert und so sind wir dann auf Grund der hochmodernen Anlagen, die wir hier haben – die Zentrifuge, die Unterdruckkammer - Anfang der 1990er-Jahre von der Bundeswehr übernommen worden", sagt Heiner G.* vom Flugmedizinischen Institut Königsbrück. (*Name geändert)

Siegmund Jähn, der erste Deutsche im All, hat alle seine medizinischen Test hier absolviert. Mitarbeiter der Bundeswehr arbeitet Flugmedizinischen Institut Königsbrück

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gelände und Mitarbeiter unter strengem Schutz

Die Anlage steht unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen. Auch Mitarbeiter, Testpersonen und deren Familien unterliegen strengem Schutz, weshalb auch hier keine echten Namen verwendet werden und manche nicht erkennbar sein dürfen.



Wie auch ein junger Kampfjet-Pilot, der gerade seine Tests absolviert. Bevor es losgeht, muss er zum Vorabcheck beim Fliegerarzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Wir haben hier eine erhöhte Herz-Kreislauf-Belastung während der Zentrifugenfahrten," erklärt der Fliegerarzt.



"Die G-Belastung wirkt dahingehend, dass das Blut nach unten in die Beine versackt. Das Herz-Kreislauf-System muss unterstützt werden mit Anzügen, mit bestimmten Maßnahmen wie Muskelanspannung, um das Blut in Richtung Kopf zu bringen. Das müssen wir natürlich vorher kontrollieren, ob das Herz-Kreislauf-System auch in Ordnung ist."

Die G-Belastung wirkt dahingehend, dass das Blut nach unten in die Beine versackt. Das Herz-Kreislauf-System muss unterstützt werden mit Anzügen, mit bestimmten Maßnahme wie Muskelanspannung, um das Blut in Richtung Kopf zu bringen. Fliegerarzt arbeitet im Testzentrum der Bundeswehr in Königsbrück

In neunfacher Erdbeschleunigung im Pilotenkarusell

Der Pilot startet in der Zentrifuge. Hier wird der Druck auf den Körper simuliert, der bei den Starts und schnellen Wendemanövern auf das Neunfache des eigenen Körpergewichts steigen kann. Für den Kreislauf ist das eine enorme Belastung, bei der ein untrainierter Mensch das Bewusstsein verlieren würde. Fünfzehn Sekunden müssen die Teilnehmer durchhalten, um weiterhin Tornados oder Eurofighter fliegen zu dürfen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Testpilot an diesem Tag hat es geschafft. "Das fühlt sich an, als würde ein Elefant auf der Brust sitzen. Aber da wir eine gute Ausrüstung haben, mit Druckbeatmung - die G-Hose und -Weste pusten sich auf mit Luft und kontrahieren damit die Gefäße - können wir mit der Atmung sicherstellen, dass das Blut soweit oben im Körper ist wie möglich - damit man bei Bewußtsein bleibt."

Piloten aus ganz Europa kommen nach Königsbrück

Dass die Piloten und Pilotinnen überhaupt so fit werden können, haben sie auch den Technikexperten zu verdanken und den Geräten der Superlative. Die Zentrifuge bringt es mit mehr als 7.000 PS auf 40 G und ist damit eines von drei Geräten in Europa, weshalb das Training in Königsbrück heiß begehrt ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK