Bereits 2019 schaute sich ein Gutachter die Situation genauer an. Fehlverhalten von Veolia konnte damals nicht festgestellt werden. Die Entsorgungsfirma erklärte damals, dass es für die Fliegen in den Anlagen eigentlich zu warm sei. Die Tiere und ihre Brut würden so absterben. Darüber hinaus setze man auf chemische und natürliche Mittel, die die Insekten angeblich auch erwischen würden, wenn sie sich im Bioabfall verstecken.



Die Lage besserte sich danach jedoch nicht, Anwohner zweifelten das Ergebnis des ersten Gutachtens an. Unter einem älteren Online-Artikel schrieb damals eine Anwohnerin: "Sich im Sommer in den Garten zu setzen ist unmöglich. Man ist in kürzester Zeit von Fliegenmassen belagert."