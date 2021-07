Das eigenwillige Parkmanöver einer Frau in Großröhrsdorf im Landkreis Bautzen hat die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten wurden am Freitagnachmittag gerufen, weil der Wagen der 46-Jährigen die gesamte Fahrbahn blockierte. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz am Sonnabend mit. Die Ursache für das Problem war schnell gefunen: Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von mehr als vier Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.