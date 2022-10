Die Polizei in Bautzen hat unerwarteten Besuch von einem mutmaßlichen Drogendealer bekommen. Der 25-Jährige klingelte bereits in der Nacht zu Montag bei einem Revier und gab an, dass Drogen auf einem Streifenwagen liegen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei in Bautzen hat einen Mann in Gewahrsam genommen, der mit Drogen und Waffen aufs Revier kam. Bei ihm zu Hause wurden weitere Drogen und Waffen gefunden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa