Nach mutmaßlichen Schüssen in einem Wohngebiet in Hoyerswerda hat die Polizei einen 33-Jährigen in Gewahrsam genommen. Die SEK-Kräfte stellten den Mann am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung, wie ein Sprecher sagte. Er wurde wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus gebracht. Demnach laufen aktuell noch polizeiliche Maßnahmen. Die Wohnung werde durchsucht, hieß es weiter.