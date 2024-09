Nach den Schüssen und einem großen Polizeieinsatz in einem Wohngebiet in Hoyerswerda ist der 33 Jahre alte Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie gegen das Waffengesetz ermittelt, teilte die Polizei mit.

Am Dienstag hatten Anwohner und auch alarmierte Polizisten Schussgeräusche wahrgenommen. Daraufhin hatte ein Spezialeinsatzkommando den 33-Jährigen in seiner Wohnung gestellt und in Gewahrsam genommen.