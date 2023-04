Ein unbekannter Täter hat in Hoyerswerda ein Vogelhaus in das Schlafzimmer einer Wohnung geworfen. Die Bewohnerin sei in der Nacht zum Sonntag von Lärm geweckt worden, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. Als sie das Fenster geschlossen habe, sei ihr plötzlich ein Vogelhaus "buchstäblich um die Ohren" geflogen. Das Häuschen habe die Frau nur knapp verfehlt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.