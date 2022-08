Eine Überwachungskamera hat in Hoyerswerda ganze Arbeit geleistet: als Helfer der Polizei. Denn das Kameraauge erfasste einen Dieb, der die Kamera stehlen wollte. Ein Mann war am Dienstagmorgen auf ein Grundstück geschlichen und machte sich an dem dort angebrachten Gerät zu schaffen, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Während der 31-Jährige die Kamera abbaute, bemerkte er nicht, dass diese weiterlief. Wie die Polizei weiter berichtete, wurden die Bilder vom Diebstahl live übertragen und gesichert. Die Daten brachten die alarmierten Beamten schnell auf die Fährte des Diebes.