Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte am Sonnabendnachmittag nach einem vermissten Mann am Bergener See bei Elsterheide/Neuwiese gesucht - aber am Abend ergebnislos abgebrochen. Ein Spaziergänger hatte gegen 17:30 Uhr die Polizei gerufen, nachdem er drei Motorradfahrer auf dem Rutschungsgebiet am See fahren sah. Die Männer hätten um Hilfe gerufen, sagte der Zeuge der Polizei in seinem Notruf.