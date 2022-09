Ende August ist eine Frau in Bautzen auf der Zeppelinstraße in Höhe der Firma Hentschke-Bau von einem Mann bedrängt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffes.

Der Tatverdächtige packte die 19-Jährige nach Polizeiangaben am Vormittag des 25. August 2022 um 10:30 Uhr an den Schultern und schob sie in ein Gebüsch, woraufhin sie stolperte und hinfiel. Als sie sich wieder aufgerappelt hatte, habe sie der Unbekannte weiter nach hinten gedrängt und sie an mehreren Körperstellen unsittlich berührt. Die Frau habe sich gewehrt und versucht, den Angreifer immer wieder von sich zu stoßen. Sie habe um Hilfe gerufen.