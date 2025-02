In Wilthen (Landkreis Bautzen) hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der offenbar seit 14 Jahren ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Das habe der 34-Jährige bei der Kontrolle zugegeben, erklärte die Polizei in Görlitz am Mittwoch. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Sein Auto musste er stehen lassen.