Die Polizei warnt in der Oberlausitz vor betrügerischen Baukolonnen. Die sogenannten "Teerkolonnen" seien seit Mitte Mai unter anderem im Raum Wölkau, Putzkau und Wehrsdorf unterwegs. Es seien drei Fälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Görlitz und ein Fall in der Polizeidirektion Dresden bekannt geworden.

Wie die Polizei mitteilte, asphaltieren die meist irischen, polnischen oder tschechischen Bauarbeiter Einfahrten, obwohl sie dafür keinen Auftrag haben. Die Kolonnen arbeiteten schwarz, stellten keine ordentlichen Rechnungen aus und leisteten keinerlei Abgaben, so die Polizei. Der Preis liege dabei mit 20 bis 30 Euro pro Quadratmeter deutlich unter den üblichen Preisen ortsansässiger Baufirmen.

"Das Phänomen an sich ist nicht neu", sagte Polizeisprecherin Anja Leuschner auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Neu ist, dass sich die Kolonnen nicht mehr nur an Privathäuser sondern auch an Firmen wenden." Eine typische "Teerkolonne" bestehe meistens aus einem Lkw mit Anhänger und einem Asphaltfertiger, oft auch als Teermaschine bekannt, sowie einem oder mehreren Kleinbussen für die Arbeiter.