Stattdessen soll am ersten Novemberwochenende auf andere Weise zum Start in die Pfefferkuchensaison eingeladen werden. So ist ein Rundgang zu den neun Pfefferküchlereien in der Stadt möglich, um dort die unterschiedlichen Spezialitäten der Pfefferküchler zu entdecken. Über die Details werde derzeit noch beraten.