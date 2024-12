Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Beeindruckende Leistung Friseurin in Pulsnitz denkt nicht an Rente: Mit 80 im eigenen Salon

22. Dezember 2024, 08:00 Uhr

Regine Hausdorf ist 80 Jahre alt und arbeitet immer noch in ihrem eigenen Friseursalon in Pulsnitz. Aufhören will sie nicht. Woher nimmt sie die Energie? Das wollte MDR SACHSEN-Reporter Jens Czerwinka von der Unternehmerin wissen und bekam überraschende Antworten.