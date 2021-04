Beim Betreten des kleinen Ladens steigt den Kunden ein Duft von Anis, Orange und Zimt in die Nase. Hinter der Verkaufstheke sind verschiedene Pfefferkuchen fein säuberlich aufgereiht. Einige sind abgepackt in Papiertüten, andere liegen auf einem Backblech. Zwischen den klassischen Pfefferkuchen wie Pflastersteinen oder gefüllten Schokoladenspitzen reihen sich aktuell auch Lebkuchen mit Ostermotiven ein.

Seit Jahren werden in der Manufaktur Karl Handrik Tausende Pfefferkuchen in Form von Ostermotiven hergestellt. Vier Motive reichten völlig aus, sagt Inhaber Sören Tenne. Besonders beliebt sei der sitzende Hase mit Körbchen. Hergestellt werden die süßen Leckereien in der angrenzenden Backstube. Den letzten Schliff bekommen die Hasen in der Garnierstube.