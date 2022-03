Die blau-gelbe ukrainische Flagge wehte erst seit ein paar Tagen gemeinsam mit der Europa-Fahne vor dem Rathaus in Radeberg. In der Nacht zu Sonnabend haben sie Unbekannte gestohlen. Die Stadt hat Anzeige wegen Diebstahls gestellt. Lange soll der Fahnenmast aber nicht leer bleiben. "Wir werden die Fahne ersetzen", sagt Oberbürgermeister Gerhard Lemm.

Die Solidarität mit der Ukraine beschränkt sich aber auch in Radeberg nicht nur auf das Hissen der Flagge. Es hat sich ein Hilfsnetzwerk für ukrainische Flüchtende gebildet, das bereits einen ersten Hilfskonvoi in die Ukraine geschickt hat. Ein weiterer ist schon in Planung, berichtet die Gruppe via Facebook. Die Spendenbereitschaft in Radeberg sei so groß, dass man derzeit wegen fehlender Lagerkapazitäten keine Spenden mehr annehmen könne. Deshalb sei man jetzt auf der Suche nach einer größeren Halle zum Sammeln und Sortieren der Spenden.