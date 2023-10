In Ralbitz-Rosenthal in der Nähe von Kamenz ist am Dienstagmorgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei Görlitz mitteilte, soll die Entschärfung der Bombe im Ortsteil Schönau möglichst bis zum Abend abgeschlossen sein. Um den Fundort des etwa 150 Kilogramm schweren Sprengkörpers ist laut Polizei ein Sperrkreis von 600 Metern eingerichtet worden. Nach Einschätzung von Experten kann die Bombe vor Ort entschärft werden. Dies könne aber erst beginnen, wenn alle Häuser evakuiert seien, hieß es.