Eine am Dienstagmorgen in Ralbitz-Rosenthal in der Nähe von Kamenz gefundenen Fliegerbombe ist entschärft worden. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN. Mehrere Hundert Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren. Alle Warnungen für das Gebiet wurden inzwischen aufgehoben.