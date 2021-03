Christopherus Bressler (r.) reitet schon seit mehr als 35 Jahren bei den Kreuz- und Osterreitern in Wittichenau mit, so wie hier 2017.

Christopherus Bressler (r.) reitet schon seit mehr als 35 Jahren bei den Kreuz- und Osterreitern in Wittichenau mit, so wie hier 2017.

Christopherus Bressler (r.) reitet schon seit mehr als 35 Jahren bei den Kreuz- und Osterreitern in Wittichenau mit, so wie hier 2017. Bildrechte: Christopherus Bressler

Christopherus Bressler reitet schon seit mehr als 35 Jahren bei der Prozession der Kreuz- und Osterreiter in Wittichenau mit, die größte in der Oberlausitz. Normalerweise verkünden mehr als 400 Männer hoch zu Ross die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu. In diesem Jahr haben sich knapp 300 angemeldet. Das Hygienekonzept habe man gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Landkreises ausgearbeitet, so Prozessionsleiter Steffen Kobalz. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein negativer Corona-Test. Außerdem habe man die Zeiten geändert, in denen normalerweise geritten wird. Auch die Wege führten teilweise woanders lang, erklärt Kobalz das Konzept. Damit wolle man Schaulustige auf der Strecke vermeiden.