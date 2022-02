Hoyerswerda verliert seinen S-Bahn-Anschluss an Leipzig. Für Zugreisende ist das aber nicht tragisch. Denn ein Regionalexpress verkürzt ab Fahrplanwechsel im Dezember die Reisezeit zwischen Hoyerswerda und Leipzig um etwa zehn Minuten. Das erklärte Bernd Irrgang, der Geschäftsführer des Zweckverbands für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL), auf Anfrage von MDR SACHSEN. Künftig fahren die Regionaexpresse von Leipzig nach Cottbus/Frankfurt (Oder) und Hoyerswerda vereinigt bis Falkenberg, in der Gegenrichtung werden sie dort zusammengekuppelt. Ursprünglich sollte das neue Konzept erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden, hieß es.

Die bisherige S4 wendet ab Fahrplanwechsel aus Leipzig kommend bereits in Falkenberg, so der ZVNL-Chef. Einige S-Bahnen fahren - wie bisher schon - auch nur bis Torgau. Die neue Regionalexpress-Linie Hoyerswerda - Leipzig wird dem sogenannten Netz Lausitz zugeordnet, dass die DB Regio aus Brandenburg bedient. Letzte Details seien noch in der Planung, hieß es aus Branchenkreisen.



Zugreisende zwischen Hoyerswerda und Leipzig fahren künftig in roten Triebwagen der DB Regio Nordost, statt in den bisher silbernen mit den grünen Türen der S-Bahn Mitteldeutschland. Es gelten weiterhin die Regional- und Verbundtarife. Laut Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sollen neue Siemens-Züge des Typs Mireo fahren.