Feuerwehrleute in Panschwitz-Kuckau haben ein kleines Reh gerettet. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, war das Tier in einen Fensterschacht geraten. Das Reh habe sich offenbar nicht mehr alleine aus seiner misslichen Lage befreien können. Deshalb musste die Feuerwehr ran und das Tier bergen. Augenscheinlich unverletzt wurde es vorsorglich zur Untersuchung einer Tierärztin übergeben.