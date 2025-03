Das Ehepaar hat die ungewöhnliche Ferienwohnung in der Bautzener Innenstadt über eine Buchungsplattform im Internet entdeckt. Meinerts waren auf der Suche nach einer Unterkunft für eine mehrtägige Städtetour in der Spreestadt. Für die Wohnung in der Schulstraße sprach, dass die Unterkunft sehr geräumig ist, berichtet Marita Meinert. 80 Quadratmeter Wohnfläche stehen hier zur Verfügung.

Der Fußboden in Holzoptik und eine große Couch sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Ein Holzeinbau am Eingang soll an die traditionelle Umgebindehaus-Architektur in der Oberlausitz erinnern. "Wir haben uns sofort wohl gefühlt", sagt die 70-Jährige. Ihrem Mann gefällt, dass man von hier kurze Wege zu den Sehenswürdigkeiten hat. "So brauchen wir kein Auto", erklärt Rolf Meinert.