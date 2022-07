Bei einem Angriff mit Reizgas bei einem Dorffest in Obergurig bei Bautzen sind am Sonnabend 21 Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, feierten rund 400 Personen in einem Festzelt, als der bislang unbekannte Täter gegen Mitternacht das Reizgas versprühte. Neun Personen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.