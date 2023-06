Einen Busfahrplan zu lesen, braucht Übung. Das gilt auch für die Fahrplan-App auf dem Handy. Während man beim Papierausdruck nicht in der Zeile verrutschen sollte, gilt es in der digitalen Variante, die richtigen Häkchen zu setzen, um die gewünschte Route zu erhalten. Moritz Marschner gleitet mit einer Selbstverständlichkeit durch das Menü. Aufmerksam sieht Inge Wildenhain dem 18-Jährigen zu. Dabei jagt ein Aha-Erlebnis das nächste und es wird viel gelacht.

Während die Senioren vor wenigen Minuten noch zögerlich vor dem Immanuel-Kant-Gymnasium in Wilthen standen, haben sie nun einen Schwall an Fragen in den Klassenraum mitgebracht. Es geht laut an den Tischen zu, an denen sieben Schüler der elften Klassenstufe Handynachhilfe geben.