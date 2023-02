Der Kahlschlag im Heidebogen bei Ottendorf-Okrilla ist abgeschlossen. Sechs Tage nach Beginn der Rodung, gegen die Klimaaktivisten lange protestiert hatten, waren Forstarbeiter am Dienstag nur noch mit dem Abtransport der letzten Bäumstämme beschäfigt. Auch der Polizeieinsatz in dem Waldgebiet ist damit beendet, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte.

In einem Fall ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ein Mitarbeiter von Sachsenforst sei in eine Fallgrube geraten, die zudem mit einem Nagelbrett präpariert war, hieß es. Zudem seien an zahlreichen Bäumen Nägel eingeschlagen worden, um die Baumfällarbeiten zu behindern. Dadurch seien bei den Arbeiten Geräte wie Harvester und Kettensägen des Sachsenforsts beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.