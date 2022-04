Seit Dienstagfrüh sind Björn und Bengt wieder zu Hause im Zoo Hoyerswerda. In großen Spezialkisten wurden sie in der Nacht von Augsburg nach Hoyerswerda gefahren. Dort ging es für die Bären zur Eingewöhnung erst einmal in das Innengehege der neuen Anlage, berichtet Zoosprecherin Stefanie Jürß. Mit Honigbrot und frischem Obst und Gemüse wurde den beiden die Ankunft versüßt. "Das wurde umgehend verputzt."

Im Zoo Augsburg waren Björn und Bengt gern gesehene Gäste, erzählt die dortige Zoodirektorin Barbara Jantschke. Seit Oktober konnten sie sich auf der dortigen Bärenanlage austoben, die sie ganz für sich allein hatten. "Sie waren gute Urlaubsgäste und ganz, ganz brave Bären. Wir und unsere Besucher werden sie vermissen.", sagt Jantschke.

Die Bärenanlage im Zoo Augsburg war in den Wintermonaten das Urlaubsquartier der Bärenbrüder. Bildrechte: Zoo Augsburg

Währenddessen wurde ihre Anlage in Hoyerswerda saniert. Das wurde nötig, weil die Bären gerne buddeln und so den angrenzenden Schlossgraben immer breiter gemacht hatten. Dadurch sei er auch wasserdurchlässiger geworden, so der Zoo. Damit habe der Wasserpegel im Schlossgraben nur mit der Zuleitung erheblicher Mengen Trinkwasser gehalten werden können. Insbesondere für die Standsicherheit des Schlosses sei ein ausreichend gefüllter Graben jedoch wichtig. Deshalb ist der Graben jetzt mit Beton ausgekleidet, so das Björn und Bengt ihn nicht mehr angraben können. Eine darin eingebaute Belüftung soll helfen, den Graben auch im Winter eisfrei zu halten.

Die Bärenbrüder Björn und Bengt sind in Spezialkisten vom Zoo Augsburg nach Hoyerswerda gebracht worden. Bildrechte: Zoo Hoyerswerda

Am Mittwoch dürfen die beiden erst einmal ins Vorgehege, bevor sie am Donnerstag zum ersten Mal ihr frisch saniertes neues Zuhause erobern dürfen. Allerdings muss dafür alles passen, sagt Tierpflegerin Saskia Schroll. "Wir richten uns ganz nach unseren Teddys und machen das alles in ihrem Tempo." Wenn die Bären noch mehr Zeit benötigen, würden sie die auch bekommen, meint die Tierpflegerin. "Auch wenn es heißt, dass sie dann erst nach Ostern ihre Anlage entdecken können." Die bietet nicht nur einen dichten Wassergraben, sondern auch mehr Komfort: Festangebrachte Höhlen, neue Bäume und robuste Baumstämmen zum Klettern und Toben.