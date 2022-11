Ärgerlich sei die Verschiebung auch beim Spreetaler See. "Für 2017 war dort mal die Zwischennutzung angepeilt worden. Es wurden deshalb extra Abbiegespuren von der B97 auf einen Parkplatz angelegt. Das war für die Gemeinde ein Riesenaufwand - und nun wird es erstmal gar nicht gebraucht." Es habe bei der LMBV einen Paradigmenwechsel gegeben, der vorher nicht kommuniziert worden sei. "Die LMBV will nun erst mit den Arbeiten an dem See beginnen, wenn die Bundesstraße 97 saniert ist. Der Spreetaler See kann damit frühestens in den 2040er oder 2050er-Jahren touristisch genutzt werden", beschreibt Just die Auswirkungen.