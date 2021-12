Als der Bildhauer Franz Gruß 1978 in Kleinwelka bei Bautzen seinen Garten mit den Dinosaurierfiguren öffentlich zugänglich machte, wurde er schnell zur Sensation. Hier konnte man sich die legendären Urzeitriesen anschauen, sie anfassen, vielleicht auch verbotenerweise an ihnen rumklettern. Der Anblick der lebensgroßen Dinos beeindruckte vor allem Kinder zutiefst. Auch die Berlinerinnen Anne Waak und Janne Gärtner - beide Jahrgang 1982 - können sich noch gut an ihre Familienausflüge nach Kleinwelka erinnern.