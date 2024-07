Ein Schaf hat am Montagnachmittag Züge auf der Bahnstrecke zwischen Falkenberg und Hoyerswerda ausgebremst. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, war das Tier zunächst an einem Einkaufsmarkt bei Lauta aufgetaucht und dort gegen eine Scheibe gelaufen. Als die Polizei das schwarze Schaf einfangen wollte, büxte es aus und lief auf die Gleise der Bahnstrecke in Richtung Hoyerswerda.