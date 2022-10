Eine Scheune ist am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in Putzkau im Landkreis Bautzen in Flammen aufgegangen. Das teilte die Polizei mit. Durch das schnelle Eingreifen der Ortsfeuerwehren aus Putzkau, Schmölln, Neukirch und Bischofswerda habe ein Übergreifen der Flammen auf das nur wenige Meter daneben stehende Wohnhaus verhindert werden können.