Auf der B178 bei Taubenheim ist am Freitag ein Schleuserfahrzeug mit 17 aus Syrien geflüchteten Jungen und Männern an Bord verunglückt. Sieben von ihnen minderjährig. Wie die Bundespolizei MDR SACHSEN mitteilte, wurden dabei sechs Personen verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zunächst in die Krankenhäuser in Bautzen und Ebersbach. Einer der Schleuser, ein 30-jähriger Syrer, konnte noch am Unfallort festgenommen werden.