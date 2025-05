Am Berufsschulzentrum "Konrad Zuse" in Hoyerswerda findet bis zum Schuljahresende kein Unterricht mehr statt. Das teilte das Landratsamt Bautzen mit. Bei Bauarbeiten war Dämmwolle entdeckt worden, die die Gesundheit von Schülern und Lehrern gefährden könnte. Die Schule war deshalb vergangene Woche geschlossen worden. Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen mussten deshalb ihre Prüfungen in anderen Schulen und öffentlichen Einrichtungen der Stadt schreiben.

Bildrechte: imago images/lausitznews.de