Es ist ruhig am Donnerstag in Großröhrsdorf. Nicht, dass es in der Kleinstadt sonst laut und hektisch zugehen würde. Aber an diesem Tag ist die Ruhe bedrückend. Ingrid Karsch schneidet auf dem Balkon am Wohnblock Blumen. Ihr Blick schweift hinüber zu den nur wenige Meter entfernt liegenden Garagen, die zum Tatort eines Gewaltverbrechens wurden. Flatterband der Polizei sperrt eine Ecke ab. Vor einem grauen Garagentor brennt ein Grablicht. "Das Innere ist ein bisschen unruhig, wenn man so eine Situation hier vor sich hat", sagt die Anwohnerin.