Am Freitagabend meldete eine Anwohnerin, dass aus dem geöffneten Fenster eines Wohnhauses in der Bautzner Liselotte-Hermann-Straße mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Die Polizei sicherte das Umfeld das Gebäudes und verschaffte sich durch ein Fenster Zutritt zur betreffenden Wohnung. Auf dem Tisch liegend konnten eine Schreckschusspistole und knapp 90 Patronen sichergestellt werden. Außerdem fanden die Beamten mehrere Messer sowie Betäubungsmittelutensilien in der Wohnung. Der 37-jährige Tatverdächtiger reagierte bei einem Drogentest positiv auf Amphetamine. Gegen den Mann ermittelt die Kriminalpolizei.