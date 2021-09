Gedenken Sorben in Crostwitz erinnern an Schulaufstand

Gegen den Willen von Ministerium und Behörde sind am ersten Schultag des Jahres 2001 Schüler der fünften Klasse in die sorbische weiterführende Schule in Crostwitz gegangen. Dabei sollte diese schrittweise schließen. Über Wochen wurde im dem kleinen Ort für das Recht auf die Förderung der sorbischen Sprache protestiert. Letztlich ohne Erfolg.