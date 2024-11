Wilderer haben in Lippitsch im Landkreis Bautzen mehrere Schwäne erschossen. Die Tiere wurden laut Polizei an Teichen in dem Ortsteil von Radibor mit einer Schusswaffe getötet. Anschließend sollen die Täter Teile der Muskelmasse aus den Körpern geschnitten und die Reste der toten Tiere liegen gelassen haben.

